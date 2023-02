Auricolari Soundcore Life P3: qualità da top di gamma a un prezzo stracciato

Gli auricolari Bluetooth Soundcore Life P3 andrebbero presi in seria considerazione da chiunque e in particolare da chi trascorre gran parte della giornata fuori casa. Parliamo di cuffiette wireless che si distinguono per la lunga autonomia in fase di utilizzo e che, al tempo stesso, garantiscono una qualità del suono di alto livello per musica e chiamate telefoniche. Il loro prezzo di listino di 79,99 euro, grazie ad Amazon, cala a 59,99 euro con un risparmio di 20 euro tondi tondi.

Auricolari Soundcore Life P3: caratteristiche principali

Dopo averli estratti dalla custodia di ricarica, inclusa nella confezione, gli auricolari Bluetooth saranno fin da subito pronti per essere abbinati a tutti i vostri dispositivi grazie alla connettività Bluetooth 5.2. Potrete anche decidere di utilizzare entrambe o soltanto una delle due cuffiette a seconda delle vostre esigenze. Il suono degli auricolari interni con cancellazione del rumore Life P3 è prodotto da driver compositi da 11 mm personalizzati: potrete anche attivare la modalità BassUp nell’app per intensificare ulteriormente i bassi in tempo reale.

Presente la cancellazione del rumore multimodalità così da poter sincronizzare l’eliminazione del rumore con la vostra posizione per un’esperienza ottimizzata. Le modalità Mezzi, Esterni e Interni sono personalizzate per contrastare i fastidiosi rumori di sottofondo in ogni ambiente. Questo garantisce anche prestazioni delle chiamate ottime grazie ai 6 microfoni e un algoritmo esclusivo per eliminare i rumori di fondo. La vostra voce verrà ascoltata chiaramente durante le chiamate, le chat video, gli streaming live e in molte altre situazioni.

Infine offrono 7 ore di riproduzione con una singola ricarica e fino a 35 ore con la custodia di ricarica compatta. Lasciatevi tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e mettete nel carrello i vostri nuovi auricolari Bluetooth Soundcore Life P3: oltre a pagarli notevolmente meno, li riceverete a casa in pochi giorni e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.