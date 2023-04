Auricolari Soundcore Life P2: a 29€ sono un affare UNICO

Di auricolari Bluetooth ce ne sono davvero tanti, ma un marchio è riuscito a ritagliarsi un buon successo nel mercato grazie al suo rapporto qualità/prezzo di alto livello. Stiamo parlando di Anker che col suo brand Soundcore sforna costantemente prodotti validissimi. Uno di questi si trova in sconto su Amazon a un prezzo assurdo. Stiamo parlando degli auricolari True Wireless Soundcore Life P2 il cui prezzo di 49,99 euro scende fino a 29,99 euro raggiungendo il suo minimo storico.

Auricolari Soundcore Life P2: economici solo nel prezzo

Gli auricolari True Wireless Life P2 presentano degli splendidi driver in grafene che oscillano con estrema precisione, riproducendo il suono con accuratezza straordinaria per un’esperienza di ascolto eccezionalmente realistica. Grazie alla nuova tecnologia di riduzione del rumore cVc e ai 4 microfoni (2 per auricolare), gli auricolari wireless Life P2 migliorano il riconoscimento vocale e rimuovono i rumori di fondo per chiamate più nitide.

Autonomia di altissimo livello grazie a 7 ore di riproduzione con una singola ricarica estensibili fino a 40 ore con la custodia di ricarica compatta. Per un rapido aumento di potenza quando siete in movimento, ricaricate gli auricolari per soli 10 minuti e godetevi 1 ora di ascolto. Il Bluetooth 5.0 crea una connessione eccezionalmente stabile tra il dispositivo e gli auricolari per un audio senza interruzioni anche in luoghi affollati.

Gli auricolari wireless Life P2 sono, infine, caratterizzati da una protezione impermeabile di grado IPX7 per resistere facilmente ai liquidi. Possono essere addirittura puliti risciacquandoli con acqua. Oggi gli auricolari Soundcore P2 di Anker si trovano in offerta su Amazon a 29,99 euro grazie allo sconto del 40%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

