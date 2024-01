Auricolari Soundcore Anker, maxi sconto su Amazon: il prezzo crolla a meno di 50€

Le cuffie wireless Soundcore Anker Life A2 NC offrono un’esperienza di ascolto avanzata con caratteristiche all’avanguardia, e ora sono disponibili su Amazon a un incredibile sconto del 38%, al prezzo di soli 49,99€ invece di 79,99€.

Goditi una cancellazione del rumore ottimizzata in qualsiasi contesto grazie alla funzione attiva ibrida a multimodalità. Con il 90% di rumore in meno quando ti sposti, queste cuffie sono ideali per l’ufficio, gli spostamenti o l’uso quotidiano. Ascolta la musica senza distrazioni, immerso in un suono chiaro e coinvolgente.

Con un driver biocomposito da 11 mm, le cuffie generano il 50% di bassi in più, offrendo un suono tuonante con beat che fanno rimbalzare le orecchie. Non solo avrai bassi potenti, ma godrai anche di nitidezza e alte frequenze per un’esperienza audio completa.

Le chiamate sono super nitide grazie ai 6 microfoni con tecnologia beamforming e un algoritmo di cancellazione del rumore. Isolano la tua voce dai rumori di fondo e dal vento, trasmettendola attraverso gli auricolari wireless con estrema chiarezza e un volume eccellente.

Con una durata della batteria di 35 ore, ottieni 7 ore di ascolto con una sola carica e puoi caricare gli auricolari wireless altre 4 volte utilizzando la compatta custodia. Questo significa che hai a disposizione fino a 2 settimane di ascolto durante i tuoi allenamenti senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Prendi il controllo totale sulle tue cuffie utilizzando l’app gratuita Soundcore, che ti consente di scegliere tra 22 profili audio disponibili, regolare l’impostazione di cancellazione del rumore e configurare i comandi touch degli auricolari wireless secondo le tue preferenze.

Non perdere l’occasione di acquistare le cuffie wireless Soundcore Anker Life A2 NC su Amazon con uno sconto del 38%. Approfitta di questa offerta per migliorare la tua esperienza di ascolto a un prezzo vantaggioso.

