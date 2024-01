Auricolari Soundcore a soli 59€ col DOPPIO sconto: durano 2 giorni

Gli auricolari Bluetooth Soundcore Life P3, oggi a prezzo stracciato, sono tra le proposte più interessanti al servizio di coloro che trascorrono gran parte del giorno fuori casa, non avendo a portata di mano una presa di corrente per la ricarica. Cuffiette TWS che si distinguono non solo per la lunghissima autonomia in fase di utilizzo ma anche per l’ottima qualità sonora, con musica e telefonate.

Certe opportunità capitano raramente ma la promozione sta per terminare: completa l’acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale del 13% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 15% da spuntare in pagina, gli auricolari saranno tuoi a soli 59 euro invece di 79 euro.

Doppio sconto su Amazon per gli auricolari Soundcore

Questi incredibili auricolari ti regaleranno un suono nitido e privo di interferenze grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore assicurata dai driver compositi da 11 mm. Con la modalità BassUp, disponibile tramite l’applicazione, i bassi della tua musica preferita saranno ancora più intensi e corposi.

Per garantirti un’eccellente qualità dell’audio, gli auricolari Bluetooth Life P3 fanno affidamento su ben 6 microfoni ed un algoritmo dedicato proprio all’eliminazione dei disturbi di fondo. La tua voce sarà chiara e naturale nel corso di telefonate, videochiamate o trasmissioni in live streaming.

In confezione troverai anche la custodia di ricarica: ben 50 ore di durata. Segui l’istinto, prima che le scorte disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Soundcore Life P3: in questo modo risparmierai oltre 20 euro e li riceverai a casa in breve tempo con consegna gratuita.

