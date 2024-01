Auricolari Sony: pura GODURIA per orecchie e portafoglio (46€)

Gli eccellenti auricolari Bluetooth Sony WF-C500, in questa fascia di mercato, sono la migliore scelta per chiunque fosse alla ricerca di cuffiette TWS dal suono definito e potente. Estrema comodità una volta indossati, grazie ad una costruzione leggera ma resistente: musica mozzafiato per ore ed ore.

Un’occasione da non perdere, ma l’offerta terminerà a breve: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto esagerato del 53%, gli auricolari Sony in colorazione nera potranno essere tuoi con soli 46 euro invece di 99 euro.

Crollo di prezzo per gli auricolari Sony WF-C500

Gli auricolari wireless di Sony si caratterizzano per un form factor estremamente comodo e dalle dimensioni contenute, per un’ottima indossabilità. Stiamo parlando di un prodotto resistente ed impermeabile, con certificazione IPX4: nessun problema facendone uso a diretto contatto con acqua e sudore della pelle.

La tecnologia DSEE ti offre un’esperienza d’ascolto ricca e personalizzabile mediante equalizzatore, con bassi profondi e suoni alti cristallini. Massima stabilità del segnale sfruttando la connettività Bluetooth. L’autonomia delle cuffiette Sony sfiora le 20 ore, grazie al contributo della custodia con funzionalità di ricarica rapida.

Ascolta l’istinto, prima che le unità a disposizione finiscano, ed aggiungi al carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Sony WF-C500 per pagarli meno di metà prezzo: arriveranno a casa in breve tempo e con spedizione gratis.

