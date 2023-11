Auricolari Sony LinkBuds: 99€ per provare una vera INNOVAZIONE

I rivoluzionari Sony LinkBuds, nel vasto panorama degli auricolari Bluetooth, rappresentano una vera eccellenza grazie a un design innovativo ed a numerose funzioni avanzate. Al tuo servizio troverai una serie di gesture che faciliteranno l’interazione con le tue playlist musicali preferite. Massima comodità, suono di altissimo livello e lunga durata della batteria.

Segui l’istinto perché la promozione sta per giungere al termine: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 44%, gli auricolari Sony LinkBuds in colorazione bianca potranno essere tuoi con appena 99 euro invece di 179 euro.

Super sconto per gli auricolari Sony LinkBuds

Con un peso di appena 4 grammi, gli auricolari Sony LinkBuds sono incredibilmente comodi e leggeri da indossare: design ergonomico per una perfetta vestibilità. Il nuovissimo driver ad anello ti consente di ascoltare i suoni circostanti rimanendo sempre connesso. Ottima qualità in chiamata, grazie all’avanzato sistema di elaborazione del segnale vocale.

Musica allo stato puro, contando sul sistema di upscaling DSEE dei brani compressi in tempo reale. Massima praticità con gli auricolari Sony LinkBuds: appena comincerai a parlare, la tecnologia Speak-to-Chat metterà automaticamente in pausa i brani riprodotti. Controlla la tua musica con due soli tocchi davanti all’orecchio. Impermeabilità IPX4 ed autonomia di oltre 17 ore con la custodia di ricarica.

Fai in fretta, prima che le scorte disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello i tuoi nuovi auricolari Sony LinkBuds: in questo modo risparmierai 80 euro ed arriveranno a casa in pochi giorni con spedizione gratuita.

