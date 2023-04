Auricolari Sony: con il DOPPIO SCONTO sono l'affare del giorno (-96€)

Gli auricolari Bluetooth Sony WF-1000XM4, fra i più apprezzati sul mercato, si distinguono per un suono di altissimo livello ed per un’infinita durata della batteria. Costruzione impeccabile, per assicurarti massima comodità e leggerezza. Le basi per un prodotto perfetto ci sono tutte, sta a te cogliere al volo questa opportunità.

Segui l’istinto, prima che l’offerta temini: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale del 31% a cui si aggiunge un ulteriore sconto di 9,70 euro al check-out, gli auricolari Sony saranno tuoi con circa 184 euro invece di 280 euro.

Crollo di prezzo su Amazon per gli auricolari Sony

Questi eccellenti auricolari TWS di Sony godono di un valido sistema di cancellazione del rumore: concentrati solo su ciò che stai ascoltando, senza distrazioni esterne. Un audio nitido e senza distorsioni accompagnerà le tue playlist musicali preferite, con bassi accentuati che ti faranno letteralmente saltare dalla sedia: pura potenza sonora.

Con questi auricolari Sony potrai dimenticare tutti i problemi di autonomia: sarà sufficiente un singolo ciclo di ricarica per ottenere una durata di ben 8 ore in fase di utilizzo, più ulteriori 16 ore grazie alla custodia di ricarica. Insomma, ci troviamo al cospetto di una vera eccellenza sotto ogni punto di vista.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le scorte disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Sony WF-1000XM4: risparmierai 96 euro e li riceverai a casa con consegna rapida e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.