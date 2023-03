Auricolari Realme: lo SCONTO che aspettavi è ora su Amazon (-32%)

Gli auricolari Bluetooth Realme Buds Air Pro si caratterizzano per un’elevata qualità del suono, oltre che per una costruzione ineccepibile. Piena impermeabilità: nessun problema utilizzandoli anche in giornate di pioggia. La scelta ideale per chiunque trascorra tante ore della giornata fuori casa.

Occasione da non perdere, il prezzo tornerà velocemente a salire: effettua il tuo ordine su Amazon e, con uno sconto eccezionale del 32%, gli auricolari Realme saranno tuoi con poco più di 60 euro invece di 89,99 euro.

Tornano in offerta gli auricolari Realme Buds Air Pro

Ottimo il sistema di cancellazione del rumore su questi auricolari Realme, per concentrarti solo su ciò che stai ascoltando senza alcun tipo di disturbo esterno. La presenza dei doppi microfoni ti garantisce telefonate sempre chiare e comprensibili. Suono di alto livello anche sul fronte musicale, grazie ai bassi potenziati.

Cuffiette sono resistenti all’acqua, certificate IPX4. Non mancano i controlli touch, per agire su playlist musicali e chiamate in tutta comodità. Le Realme Buds Air Pro sono ottime anche per giocare, in virtù della trasmissione a bassa latenza che elimina lag e ritardi. Con la custodia di ricarica, potrai utilizzare gli auricolari Realme fino a 25 ore.

Fai in fretta, i modelli disponibili stanno già per terminare: metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Realme Buds Air Pro e, oltre a risparmiare 29 euro, arriveranno a casa nel giro di pochissimi giorni.

