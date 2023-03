Auricolari realme Air Buds 3 Neo: un prezzo così basso è pura FOLLIA

Già dal design potete rendervi conto della loro grande qualità e bellezza, poi vedete il prezzo e capite subito che devono essere vostre. Stiamo parlando degli stupendi auricolari TWS realme Buds Air 3 Neo il cui prezzo di listino già basso di 39,99 euro scende ulteriormente fino a 29,99 euro grazie allo sconto del 25%. Ovviamente, grazie ad Amazon Prime, potranno essere vostre in pochissimi giorni e con le spese di spedizione nulle.

Auricolari realme Air Buds 3 Neo: impossibile costino così poco

realme è un marchio che ormai da diversi anni è entrato in quella fascia di mercato dove il rapporto qualità – prezzo è incredibile. Nonostante sia saturo, è riuscita a battere la concorrenza con prodotti di altissimo livello come questi auricolari. Gli auricolari Air Buds 3 Neo sono una dimostrazione perfetta già dall’estetica, grazie al loro design curvo e alla loro grande comodità. La custodia non è soltanto bella da vedere, ma anche molto utile grazie al supporto della carica rapida, con la quale potete ottenere 2 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica.

Gli auricolari di questo modello sono stati progettati nei minimi dettagli per ottenere il massimo potenziale dell’amplificatore dinamico. A completare un’esperienza audio di primo livello sono gli eccezionali bassi vibranti con i driver da 10 mm e un complesso di diaframmi polimerici PEEK + TPU, uniti ad alti nitidi e medi delicati. A questo si aggiungono poi i comandi intelligenti touch, grazie ai quali potete gestire la musica con semplici tocchi sugli auricolari.

Prendete al volo l’offerta di Amazon sui realme Buds Air 3 Neo per pagarli meno di 30 euro grazie al 25% di sconto. Non fateveli scappare perché sono veramente meravigliosi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.