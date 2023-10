Auricolari Philips True Wireless: sconto FOLLE del 50% su Amazon

Se sei alla ricerca di auricolari wireless di alta qualità che offrano un montaggio sicuro e confortevole all’interno dell’orecchio, non cercare oltre. Gli auricolari Philips True Wireless sono la soluzione perfetta per un’esperienza audio senza interruzioni e ora sono disponibili su Amazon con uno sconto folle del 50%. Approfitta subito di questo affare e acquistali al prezzo ridicolo di soli 39,99 euro.

Auricolari Philips True Wireless: le scorte a disposizione sono limitate

Questi auricolari sono dotati di tre coperture di punta dell’orecchio in silicone morbido e intercambiabile, assicurando una vestibilità stabile e confortevole. La loro tenuta perfetta riduce il rumore esterno, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica o nelle chiamate senza distrazioni.

Inoltre, la classificazione IPX5 rende questi auricolari resistenti agli spruzzi da qualsiasi direzione, rendendoli perfetti per gli appassionati di sport e coloro che amano allenarsi all’aperto. Non dovrai più preoccuparti di sudore o pioggia mentre ti godi la tua musica preferita durante una corsa o una sessione di allenamento.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questi auricolari Philips True Wireless è la loro incredibile durata della batteria. Con fino a 6 ore di riproduzione continua, ti accompagneranno durante le tue lunghe giornate senza problemi. La custodia di ricarica USB-C inclusa aggiunge altre 20 ore di riproduzione, garantendo che tu non rimanga mai senza musica quando ne hai più bisogno. Inoltre, una carica veloce di soli 15 minuti offre un’ora extra di riproduzione, perfetta per quando sei di fretta ma desideri un po’ di musica per darti una spinta.

Gli auricolari Philips True Wireless offrono anche un abbinamento intelligente con il tuo dispositivo. I controlli integrati ti consentono di mettere in pausa la musica, rispondere alle chiamate e svegliare l’assistente vocale del tuo telefono con facilità. Una volta accoppiati, si riconnetteranno automaticamente al tuo telefono non appena li toglierai dalla custodia di ricarica.

Questi auricolari Philips True Wireless sono anche amichevoli per le chiamate telefoniche. Puoi utilizzare un solo auricolare in modalità mono, mentre l’altro si ricarica nella custodia. Il microfono si assegna automaticamente al padiglione che stai usando, permettendoti di raddoppiare il tempo di conversazione senza interruzioni.

Non perdere l’opportunità di acquistare gli auricolari Philips True Wireless di alta qualità su Amazon con uno sconto folle del 50%. Approfitta subito di questa offerta incredibile e acquistali al prezzo stracciato di soli 39,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.