Auricolari Oppo, qualità altissima e spesa dimezzata: già tuoi con soli 29€

Gli auricolari Bluetooth Oppo Enco W12 sono fortemente consigliati in virtù di caratteristiche tecniche e prestazioni difficilmente apprezzabili su altri modelli che la concorrenza propone al medesimo prezzo. Lunghissima autonomia in fase di utilizzo, resistenza ad acqua e polvere, pulsanti touch, supporto per il Dolby Atmos e tanto altro ancora per delle cuffiette TWS irresistibili.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che il prezzo torni a salire: completa oggi il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad un clamoroso sconto del 50%, gli auricolari Oppo saranno tuoi con poco più di 29 euro.

Folle metà prezzo su Amazon per gli auricolari Oppo

Questi auricolari Oppo restituiscono suoni alti cristallini e bassi corposi grazie al lavoro del driver dinamico da 8 mm, sviluppato per ottenere il massimo dai formati AAC e restituire così un audio avvolgente e stabile tramite connettività Bluetooth 5.2. Gli auricolari wireless Oppo Enco Buds sono ben realizzati e comodi da indossare: design ergonomico in-ear, con un peso di appena 4g per singola cuffietta.

L’algoritmo intelligente è in grado di risaltare la voce umana eliminando il rumore di fondo, per chiamate e videochiamate prive di qualunque disturbo. Compatibilità assicurata con i sistemi operativi Android e iOS. Ti ricordiamo che stiamo parlando di un modello resistente ed impermeabile, che potrai portare con te anche in giornate di pioggia o mentre ti alleni. Infine, sfruttando la custodia, potrai utilizzarli per ben 24 ore (6 ore con una singola ricarica).

Fai in fretta, le unità ancora disponibili stanno già finendo: aggiungi al carrello i tuoi nuovi auricolari Oppo Enco W12 e, oltre a pagarli la metà del prezzo, arriveranno in un lampo e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.