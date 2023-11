Auricolari OPPO Enco Buds2 in SCONTO BOMBA su Amazon (-50%)

Se avevi bisogno di un nuovo paio di auricolari lo hai appena trovato perché gli OPPO Enco Buds 2 sono in offerta ad un prezzo irresistibile: solo 24,99 euro invece di 49,99 grazie allo sconto tondo del 50% applicato sul prezzo di listino su Amazon.

Auricolari OPPO Enco Buds 2 in offerta: le caratteristiche

Gli OPPO Enco Buds2 sono dotati di woofer da 11mm per offrire un’esperienza audio straordinaria. Sperimenta bassi potenti, medi chiari e alti cristallini per un suono che ti avvolgerà completamente.

Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore passiva e alla cancellazione del rumore in chiamata AI, potrai godere di un audio cristallino senza interferenze esterne. Sia che tu sia in viaggio, al lavoro o in palestra, immergiti nella tua musica senza distrazioni.

Gli auricolari hanno una batteria da 40mAh, mentre la custodia di ricarica offre ulteriori 460mAh di potenza. Con una tale capacità, potrai goderti la tua musica per ore senza preoccuparti di rimanere senza carica durante la giornata.

La connettività Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e senza interruzioni con i tuoi dispositivi Android e iOS. Inoltre, con la certificazione IPX4, gli auricolari sono resistenti agli schizzi d’acqua, perfetti per l’uso quotidiano e le attività all’aperto.

Nella confezione troverai gli auricolari OPPO Enco Buds2, una custodia power bank per la ricarica, e 3 diverse misure di inserti in silicone per garantirti il massimo comfort e adattamento.

