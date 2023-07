Auricolari OPPO Enco Air2: l'offerta dell'ESTATE su Amazon

Siete alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth di buona qualità sia costruttiva che, ovviamente, audio, ma non volete spendere grosse cifre? Su Amazon potete trovare la promozione che fa per voi e riguarda gli splendidi OPPO Enco Air2. Il loro prezzo di listino di 69,99 euro scende fino a quota 39,99 euro grazie allo sconto del 43%. Il risparmio di ben 30 euro permette di acquistare questi fantastici auricolari wireless al prezzo più basso di sempre.

Auricolari OPPO Enco Air2: rapporto qualità/prezzo di alto livello

Il nuovo driver da 13.4mm placcato in titanio consente agli auricolari di trasferire ancor più aria durante l’emissione dei bassi. Questo aiuta a catturare con ancora più precisione le vibrazioni del suono, generando bassi più potenti ed esplosivi, e garantendo alti chiari ed equilibrati, ideale per l’ascolto di qualsiasi genere musicale. Gli auricolari OPPO Enco Air2 utilizzano il Deep Neural Network per simulare il sistema uditivo binaurale umano, consentendo di tracciare e migliorare in modo intelligente e dinamico la voce umana e ridurre il rumore esterno di sottofondo.

Gli auricolari sono talmente leggeri che possono essere comodamente indossati per un’intera giornata senza il minimo fastidio e inoltre sono dotati di una nuova area touch, che aumenta una maggior precisione delle operazioni, garantendo una massima comodità. Non manca la protezione IPX4, così da poterli usare in qualsiasi condizione. Infine è presente la tecnologia Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza che permette di ricevere il segnale in simultanea su entrambi gli auricolari.

Cosa state aspettando? Siete davanti a un paio di auricolari di altissima qualità che al prezzo di soli 39,99 euro sono un assoluto affare. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

