Auricolari Magnetici: perfetti per lo sport, prezzo BOMBA su Amazon

Gli auricolari wireless sono il simbolo di una nuova era, quella senza filo. Vero, ma se poi ne perdi uno che succede? Se si scaricano nel momento del bisogno e non puoi alimentarli, cosa fai? Forse quel filo tanto odiato non è poi così male, con l’aggiunta di un inserto speciale pronto a facilitarne l’utilizzo e soprattutto il trasporto, quando sei in viaggio o durante un allenamento. Il filo non è più un ostacolo con gli Auricolari Magnetici GUUVOR, tuoi a €8,49. Se ne acquisti 2, puoi utilizzare il coupon di Amazon con il 10% di sconto. Finché sei in tempo, sfrutta questa splendida offerta con il tuo abbonamento Prime.

Auricolari Magnetici: una vera rivelazione

Con questi auricolari puoi ascoltare musica ed effettuare chiamate senza che il resto dell’attività si interrompa. Il microfono built-in ti consente di rispondere alle telefonate, ascoltare audio o metterli in pausa con un semplice tocco, senza dover necessariamente sbloccare il tuo dispositivo. Dotati dunque di cavo, sono compatibili con qualunque smartphone dotato di ingresso audio da 3,5mm, nonché PC e laptop. La parte esterna, interamente in metallo, ti garantisce un suono stereo chiaro e pulito, con bassi potenti e profondi grazie alla riduzione del rumore passivo.

Non c’è pericolo tu perda gli auricolari grazie al loro inserto magnetico: si uniscono intorno al collo quando non li utilizzi, e così puoi trasportarli a mani libere in ogni momento, quando esci e soprattutto mentre ti alleni. Resistenti all’acqua e al sudore, solo a dir poco perfetti per la tua attività sportiva. Il loro design ergonomico li fa adattare perfettamente alla forma delle tue orecchie.

Il falso mito delle cuffie senza filo può essere sfatato con gli Auricolari Magnetici GUUVOR cablati, tuoi a soli €8,49 con Amazon Prime. Se ne acquisti 2, puoi sfruttare il 10% di sconto prima del checkout. Approfitta della super offerta finché valida!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.