Auricolari JBL WAVE 100: scopri la vera potenza a soli 34€

Acquista gli Auricolari JBL WAVE 100 a soli 34,99 euro, invece di 59,99 euro (prezzo di listino). Grazie alla loro tecnologia wireless li indossi comodamente senza fili e li porti sempre con te nella pratica custodia di ricarica. Estraili e indossali, sono subito pronti all’uso e si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi. Questo prezzaccio lo trovi su MediaWorld grazie alla nuova promozione Back to School.

Questo volantino è davvero ricco di sorprese. Approfitta di questa che ti permette di provare la vera potenza audio a un prezzo regalato. Infatti, il driver audio da 8mm assicura bassi profondi e alti cristallini, come se fossi al tuo ultimo concerto. Questo è perfezionato anche dalla tecnologia JBL Deep Bass che porta tutto a un livello superiore. Potente è anche la batteria che permette fino a 20 ore di ascolto con custodia di ricarica.

Auricolari JBL WAVE 100: divertimento quotidiano

Con gli Auricolari JBL WAVE 100 TWS il divertimento è quotidiano. Suono eccellente, ergonomia, comfort e lunga durata della batteria sono solo alcune delle caratteristiche vincenti di questo prodotto eccezionale. Si abbinano all’istante, i cuscinetti in morbido silicone aderiscono perfettamente al tuo padiglione auricolare, come fossero su misura. Puoi indossarli per tutto il giorno senza avere alcun fastidio.

Gestisci chiamate e suono direttamente dai tuoi nuovi auricolari, grazie ai quali puoi anche accedere all’assistente vocale del tuo smartphone, tablet o computer. Tascabili, sono piccoli e leggeri sia dentro che fuori dalla custodia. Perciò non perderti in un bicchiere d’acqua. Approfitta ora del MediaWorld Back to School. Acquista subito i JBL WAVE 100 TWS a soli 34,99 euro, invece di 59,99 euro (prezzo di listino).

