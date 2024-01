Auricolari Jabra Elite 5: sconto IRRESISTIBILE del 33% su Amazon

Se sei un appassionato di musica o un professionista sempre in movimento, non puoi perdere l’occasione di acquistare gli auricolari Jabra Elite 5, attualmente in mega sconto del 33% su Amazon. Questi auricolari non sono solo un accessorio, ma un compagno perfetto per chiunque desideri un’esperienza sonora di alta qualità, insieme a una serie di funzionalità intelligenti che li rendono unici nel loro genere. Approfitta subito di questa opportunità e acquistali al prezzo speciale di soli 99,99 euro, anziché 149,99 euro.

Auricolari Jabra Elite 5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più impressionanti è il controllo intelligente del rumore. Grazie alla tecnologia ANC ibrida, puoi bloccare efficacemente il rumore ambientale o, se preferisci, lasciarlo passare con la funzione HearThrough. Inoltre, la tecnologia di chiamata a 6 microfoni riduce il rumore del vento, garantendo conversazioni chiare anche nelle condizioni più ventose.

L’esperienza di ascolto è ulteriormente migliorata con la possibilità di personalizzare il suono. Gli altoparlanti da 6 mm offrono una riproduzione della musica eccezionale, supportata da una gamma di codec che garantisce un audio cristallino. Con Spotify Tap Playback e un equalizzatore regolabile, puoi adattare il suono ai tuoi gusti personali, creando un’esperienza di ascolto su misura.

La batteria a lunga durata è un altro punto di forza di questi auricolari. Con un’autonomia fino a 7 ore e una custodia che fornisce altre 28 ore di riproduzione, non dovrai preoccuparti di rimanere senza musica durante le tue giornate più intense. Inoltre, la resistenza a polvere e acqua con certificazione IP55 li rende adatti a qualsiasi situazione.

La connettività è resa semplice grazie al Bluetooth Multipoint, che consente di connettersi contemporaneamente a due dispositivi. La modalità Mono permette anche l’uso di uno degli auricolari in modo indipendente. Con Google Fast Pair per Android e la compatibilità con assistenti vocali come Alexa, Siri o Google Assistant, hai il controllo totale con comandi vocali intuitivi.

Nella confezione troverai gli Auricolari Bluetooth Jabra Elite 5, una custodia di ricarica certificata Qi, EarGels in tre misure per una vestibilità perfetta, un cavo USB-C e un opuscolo di avvertenza. Il tutto in un elegante colore nero titanio e con una confezione facile da aprire.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza sonora con gli auricolari Jabra Elite 5, ora a un prezzo irresistibile su Amazon. Acquistale subito e falle tue a soli 99,99 euro, prima che sia troppo tardi.

