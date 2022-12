Auricolari Jabra con Alexa, per gli sportivi sono IRRINUNCIABILI (-33%)

Grazie agli auricolari Jabra Elite 4 Active, fare sport sarà un vero piacere. Ore ed ore di allenamento in compagnia della tua musica preferita. Nessuna perdita di tempo: con l’aiuto degli assistenti vocali, che potrai richiamare mediante una semplice gesture, non sarai costretto a fermare la tua corsa per compiere determinate operazioni sul tuo smartphone. Cuffiette Bluetooth ottime anche per le telefonate, grazie ad una qualità dell’audio chiara e senza alcuna interferenza esterna.

Ad un simile prezzo, si tratta di un vero e proprio affare: completa subito il tuo acquisto su Amazon e, approfittando di uno sconto vantaggioso del 33%, gli auricolari Jabra saranno tuoi con poco più di 79 euro invece di 119 euro.

Offerta last minute per gli auricolari Jabra Elite 4 Active

Comodità e resistenza assicurate, grazie al design ergonomico senza alette ed alla certificazione IP57: nessun problema a diretto contatto con pioggia e sudore. Innovativo sistema di cancellazione del rumore, contando sull’ottimo lavoro dei 4 microfoni a bordo degli auricolari Jabra: ascolta i rumori ambientali grazie alla tecnologia HearThrough regolabile oppure attiva l’ANC per sopprimere i disturbi esterni. Suono di livello altissimo, con bassi potenti ed equalizzazione: utilizza anche un solo auricolare in modalità mono, a seconda delle esigenze. In ogni momento, dopo aver collegato il tuo smartphone via Bluetooth, potrai richiedere il supporto degli assistenti Alexa, Siri o Google. Davvero ottima l’autonomia di questi auricolari: 7 ore di durata ed un totale di 28 ore facendo ricorso alla custodia di ricarica.

Non perdere questa occasione, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Jabra Elite 4 Active: non solo risparmierai 40 euro sul prezzo iniziale ma arriveranno a casa con spedizione gratuita in pochissimi giorni.

