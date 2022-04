Auricolari INCREDIBILI: cancellano il rumore e durano una vita (39€)

Indossando gli auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Apex potrai goderti tutta la musica che vuoi con una qualità del suono eccellente. Le cuffiette vantano una lunga autonomia in fase di utilizzo: un prodotto decisamente consigliato per chi trascorre molte ore della giornata fuori casa.

Approfitta adesso dell’offerta, prima che il prezzo torni rapidamente a salire: effettua subito il tuo acquisto su Amazon e, spuntando direttamente in pagina il coupon con sconto del 30%, questi auricolari saranno tuoi con poco più di 39 euro ed un risparmio di quasi 17 euro.

Auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Apex in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto

Gli auricolari wireless di Tronsmart supportano la cancellazione attiva del rumore, in grado di eliminare fino a 28 dB di suoni ambientali a bassa frequenza, offrendo così un audio limpido e privo di disturbi.

Il driver da 10 mm contribuisce poi ad un’esperienza d’ascolto qualitativamente ricca e con bassi corposi. Gli auricolari wireless godono della tecnologia cVc 8.02 che, nel corso delle telefonate, restituisce all’interlocutore una voce chiara e comprensibile. Grazie alla custodia potrai coprire l’intera giornata in tutta tranquillità: oltre 5 ore di ascolto con un singolo ciclo di ricarica rapida e basteranno appena 10 minuti in carica per un’altra ora di autonomia.

Non perdere questa occasione, le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro! Metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Apex: oltre ad un importante risparmio, li riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.