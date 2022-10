Auricolari in offerta LAMPO: 40 ore di musica POTENTISSIMA a 39€

Grazie agli auricolari Bluetooth Soundcore Life P2 potrai godere di un’altissima qualità dell’audio a cui si abbina una costruzione di pregevole fattura per garantirti la massima resistenza sempre e dovunque. Ottime performance anche per quanto riguarda la durata della batteria: ore ed ore in compagnia delle playlist musicali che più ami ascoltare.

Devi approfittarne subito, prima che la promozione termini: completa adesso il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto lampo del 20%, gli auricolari saranno tuoi con poco più di 39 euro ed un risparmio pari a ben 10 euro.

Auricolari Bluetooth Soundcore Life P2 in offerta su Amazon ad un prezzo ridicolo

I quattro microfoni delle cuffiette wireless godono del sistema di riduzione del rumore cVc 8.0, enfatizzando la voce e riducendo ogni disturbo. I driver audio offrono bassi potenziati fino al 43% grazie all’esclusiva tecnologia BassUp.

Fino a 40 ore totali in riproduzione, grazie all’irrinunciabile custodia di ricarica. 7 ore di ascolto con un singolo ciclo di carica. 10 minuti basteranno per ottenere un’altra ora di musica. Stiamo inoltre parlando di auricolari Bluetooth impermeabili, con certificazione IPX7.

Non perdere questa opportunità di risparmio, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Soundcore Life P2: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, li riceverai nel giro di pochissimi giorni e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.