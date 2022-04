Auricolari IMPERMEABILI, durano 40 ore e suonano da paura: tuoi a 39€

Gli auricolari Bluetooth Creative Outlier Air V3 vantano un'altissima qualità del suono ed un'incredibile durata della batteria in fase di utilizzo. Queste cuffiette wireless si distinguono anche per via di un form factor decisamente ergonomico e per una costruzione che ne assicura notevole resistenza. Da ricordare poi il sistema di cancellazione del rumore, la modalità di ricarica wireless e tante altre funzionalità che ti conquisteranno fin dal primo ascolto.

Approfitta della promozione, prima che le unità disponibili finiscano: completa ora il tuo ordine su Amazon e, con un gradito sconto dell'11%, gli auricolari saranno tuoi ad appena 39,99 euro.

Auricolari Bluetooth Creative Outlier Air V3 in offerta su Amazon a prezzo stracciato

Queste auricolari wireless vantano un efficace sistema di cancellazione del rumore ambientale, che ti aiuterà a rimanere sempre concentrato su ciò che stai ascoltando. Grandi performance della batteria: ben 10 ore di autonomia, che si estendono a 40 sfruttando la pratica custodia di ricarica in confezione (abilitata anche per la modalità wireless e compatibile con Qi).

Gli auricolari Bluetooth Creative Outlier Air V3 dispongono di quattro microfoni in totale per la cattura della voce, così da interagire al meglio anche con gli assistenti vocali di Google e Siri. Non mancano i pratici controlli touch, con relative gesture. I driver migliorati in bio-cellulosa da 6mm, insieme ai codec audio AAC e SBC, offrono un'eccezionale qualità del suono. Ti ricordiamo infine che stiamo parlando di un prodotto impermeabile, con certificazione IPX5.

Un vero e proprio best buy, che non puoi lasciarti sfuggire! Metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth Creative Outlier Air V3: li riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.