Auricolari IMPERDIBILI, suono travolgente per ben 24 ore: bastano 39€

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueCapsule mettono a disposizione numerose funzionalità che difficilmente otterresti con prodotti della concorrenza in questa specifica fascia di mercato: pulsanti touch, autonomia infinta ed una qualità dell'audio incredibile con bassi potenziati. Inoltre, sono cuffiette wireless estremamente comode da indossare: vero piacere per le tue orecchie.

Non perdere questa ghiotta opportunità, prima che il prezzo torni su: completa ora l'acquisto su Amazon e, grazie al coupon con sconto di 6 euro da spuntare in pagina, gli auricolari saranno tuoi con appena 39,99 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueCapsule in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

La connettività Bluetooth 5.0 di questi auricolari garantisce una trasmissione sempre stabile e perfettamente sincronizzata. Potrai interagire con chiamate e contenuti multimediali sfruttando i pratici comandi touch.

Libertà di scelta nell'utilizzare gli auricolari contemporaneamente, per un audio in modalità stereo, o solamente uno per assicurarti maggiore concentrazione quando guidi. La custodia di ricarica ti consentirà non solo di portare le cuffiette sempre con te ma metterà a disposizione ben 10 cicli di carica, grazie ad una capiente e performante batteria da 800 mAh con cui coprire agevolmente l'intera giornata.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueCapsule: oltre ad un notevole risparmio di spesa, li riceverai a casa in tempi rapidi.