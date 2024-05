Auricolari Huawei FreeBuds 5: ottieni il 10% di extra sconto per la Festa della Mamma

Stai cercando un paio di auricolari originali, premium, da regalare in occasione della Festa della Mamma? Se le cose stanno così, ti segnaliamo gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5, in offerta a 119 euro invece di 159,90 euro sullo store ufficiale. La promozione in corso include un extra sconto a carrello del 10% utilizzando il codice AMAMMA, per un prezzo finale di 107 euro.

Design fuori dal comune, qualità audio eccelsa, cancellazione del rumore in chiamata e fino a 30 ore di riproduzione: questi i principali punti di forza degli auricolari FreeBuds 5 di HUAWEI, tra le più avanzate cuffie true-wireless oggi disponibili sul mercato.

HUAWEI FreeBuds 5 in offerta a 107 euro sullo store di Huawei

Il primo elemento che balza subito all’occhio quando si prendono in mano per la prima volta gli auricolari FreeBuds è la loro forma sinuosa. Il design particolarmente ricercato restituisce non soltanto una qualità audio superiore alla media, ma anche un livello di comfort eccelso.

Alla base del loro successo segnaliamo anche la tecnologia Bass Turbo, capace di potenziare gli auricolari di HUAWEI restituendo “bassi inebrianti”. A ciò si aggiunge l’algoritmo Deep Neural Network integrato nei tre microfoni, che aiuta a restituire una chiamata senza rumori di sottofondo e con voci chiare.

Un ulteriore punto di forza di questi auricolari è la batteria, in grado di restituire fino a 5 ore di ascolto e fino a 30 ore grazie alla custodia di ricarica. E se hai bisogno di una ricarica veloce, sono sufficienti appena 5 minuti per ottenere un ascolto fino a 2 ore.

Prendendo in considerazione l’extra sconto del 10% a carrello grazie al codice AMAMMA, i HUAWEI FreeBuds 5 sono in offerta a 107 euro invece di 159,90 euro. La promozione è disponibile su questa pagina del sito HUAWEI.