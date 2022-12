Auricolari Huawei al MINIMO STORICO: ti bastano 49€ (SCONTO 44%)

Gli auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds 4i si distinguono sia per l’altissima qualità del suono e sia per una costruzione ergonomica e leggera: nessuna stanchezza, anche dopo ore di musica no stop. Va certamente sottolineato l’ottimo sistema di cancellazione del rumore ed una potente batteria che ti permetterà di utilizzare le cuffiette per giorni interi.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione giunga al termine: effettua ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 44%, gli auricolari Huawei saranno tuoi con poco più di 49 euro invece di 89 euro.

Super offerta per gli auricolari Huawei FreeBuds 4i

Gli auricolari Huawei sono super leggeri, ergonomici e riducono in maniera decisa la pressione che solitamente si avverte dopo diverse ore di ascolto. I sensori a bordo di questi auricolari Bluetooth rilevano e riducono attivamente il rumore ambientale. La tecnologia beamforming, combinata con la tecnologia di riduzione del rumore AI, può captare la tua voce con maggiore precisione anche in ambienti affollati. Nessun problema di autonomia: sarai in grado di ascoltare i tuoi brani preferiti per ben 10 ore consecutive in condizioni di carica completa (fino a 4 ore di ascolto in più con soli 10 minuti di ricarica grazie alla custodia).

Fai in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds 4i: oltre a risparmiare più di 39 euro, li riceverai con consegna gratuita nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.