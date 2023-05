Auricolari gaming con suono immersivo: puro piacere per le tue orecchie

Gli auricolari Black Shark Lucifer T1 mettono al servizio dei gamer più accaniti un’impeccabile sincronizzazione audio-video in fase di gioco, una qualità del suono eccezionale ed una lunga durata della batteria per assicurarti un intrattenimento continuo e senza interruzioni. Inoltre, grazie al loro design futuristico, i Black Shark Lucifer T1 sono fin da subito riconoscibili.

La promozione terminerà presto, non pensarci troppo: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 15%, gli auricolari Lucifer T1 saranno tuoi con circa 33 euro.

Prezzo in calo per gli auricolari Black Shark Lucifer T1

Attivando la modalità gioco si otterrà una sincronizzazione impeccabile tra ciò che ascolti e quello che guardi, grazie alla trasmissione a bassa latenza. Invece, scegliendo la modalità musica, apprezzerai un suono ricco e con bassi profondi per goderti le tue playlist preferite al meglio con il contributo dei driver da 10 mm.

La tecnologia Bluetooth 5.2 fornisce una connessione sempre stabile tra il dispositivo e gli auricolari, che verranno immediatamente riconosciuti in fase di abbinamento. Presenti 4 microfoni per catturare efficacemente la tua voce. La batteria a bordo assicura 35 ore totali di durata, per sessioni di gaming lunghe e coinvolgenti.

Segui l’istinto ed aggiungi subito al carrello i tuoi nuovi auricolari Black Shark Lucifer T1, prima che i modelli disponibili finiscano: li riceverai a casa con una spedizione gratuita e veloce per vivere un’esperienza di gioco più entusiasmante che mai.

