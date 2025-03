Gli auricolari da gaming che ti faranno impazzire

Se sei un gamer in cerca di nuovi suoni, comodità e design unico, prepara il bancomat. Gli auricolari gaming ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova sono finalmente in sconto su Amazon al -33% a soli 100,88 euro, invece di 149,90 euro. Di certo conoscerai il brand e quindi già saprai che è sinonimo di alta qualità di ogni suo prodotto e componente.

Orogettati specificamente per il gaming competitivo, offrono una connessione wireless a doppia modalità: Bluetooth e 2,4 GHz. Questa tecnologia ROG SpeedNova garantisce un’esperienza audio con latenza estremamente bassa, ideale per i videogiochi, specialmente quando utilizzati con il dongle USB per PC, PS5 e Nintendo Switch.

Gli auricolari da gaming in offerta

Questi auricolari da gaming sono completi sotto ogni punto di vista.

La durata della batteria è di circa 27 ore in modalità Bluetooth, anche se la specifica ufficiale dichiara fino a 46 ore in condizioni ottimali. Gli auricolari supportano la ricarica rapida e wireless, consentendo di ottenere più di un’ora di utilizzo con solo 5 minuti di ricarica. Sono dotati di controllo touch per gestire facilmente le funzionalità, come la riproduzione e la pausa della musica.

Gli auricolari includono anche la funzione di cancellazione del rumore attiva (ANC), che aiuta a ridurre il rumore di fondo, e un microfono omnidirezionale per chiamate chiare. Sono disponibili in colore nero e sono impermeabili, il che li rende resistenti all’umidità e alla pioggia leggera. Il design include illuminazione RGB personalizzabile, aggiungendo un tocco di stile ai dispositivi.

Il prezzo di questi auricolari è ora in super sconto a circa 100 euro. Costo che che potrebbe benissimo essere superiore, vista la loro qualità e le funzionalità avanzate. Sono un vero affare.