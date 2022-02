Auricolari DURI A MORIRE: autonomia di 2 GIORNI (con ben 2 SCONTI)

Gli auricolari Bluetooth Soundcore Life P2 mettono al tuo servizio un'eccellente qualità dell'audio, oltre che una costruzione di ottima fattura, ad un prezzo che non può lasciare indifferenti. Notevole l'autonomia in fase di utilizzo, che ti consentirà di rimanere in compagnia delle tue cuffiette wireless per intere giornate.

La promozione scadrà a breve: effettua il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto iniziale del 29% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 15% da spuntare in pagina, pagherai appena 42,49 euro con un risparmio di quasi 28 euro.

Auricolari Bluetooth Soundcore Life P2 in offerta su Amazon a prezzo bassissimo

I quattro microfoni godono del nuovo sistema di riduzione del rumore cVc 8.0, enfatizzando la voce e riducendo al contempo i disturbi. I driver audio offrono bassi potenziati fino al 43% grazie all’esclusiva tecnologia proprietaria BassUp.

Fino a 40 ore totali in riproduzione, grazie all'immancabile custodia di ricarica. 7 ore di ascolto con un singolo ciclo di carica. 10 minuti basteranno per ottenere un'altra ora di musica. Stiamo inoltre parlando di un prodotto impermeabile, con certificazione IPX7.

Cogli al volo quest'opportunità, metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth Soundcore Life P2: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, li riceverai a casa velocemente e con spedizioni totalmente gratuite.