Auricolari DOPPIA cancellazione rumore a 22€: sconto 68% su Amazon

Un ottimo paio di auricolari TWS, con doppia cancellazione del rumore, in sconto del 68% su Amazon. Puoi portarli a casa a 22€ circa appena invece di 69€. Perfetti per ascoltare la tua musica preferita, puoi anche usarli per parlare al telefono mantenendo le mani libere. Per averli a questo prezzo dovrai essere veloce però: spunta il coupon in pagina, mettili nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “UVYF7SLL”. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Auricolari con doppia cancellazione del rumore: prezzo pazzesco

Un wearable da non sottovalutare proprio per la presenza di doppio sistema di cancellazione del rumore. Infatti, quando ascolti la musica o parli al telefono, puoi godere di ottimo isolamento acustico e anche il tuo interlocutore non avrà difficolta a sentirti. L'ANC (Active Noise Cancellation) è garantita a livello fisico da 4 microfoni mentre l'ENC (Electronic Noise Cancellation) avviene attraverso il software.

Il design in ear, oltre a garantirti ottima vestibilità, aumenta ulteriormente l'isolamento. L'eccezionale autonomia energetica, complice la presenza del case di ricarica, si spinge fino a 35 ore di utilizzo senza dover ricorrere alla ricarica.

Per finire, non mancano i comandi touch, per un'esperienza di gestione super comoda. Dopo averli collegati a smartphone, PC, tablet e altri fonti audio – sfruttando il Bluetooth 5.0 – potrai gestirli semplicemente con un tocco.

Non perdere l'occasione di risparmiare il 68% e portare a casa questo ottimo paio di auricolari TWS a 22€ circa appena da Amazon. Spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “UVYF7SLL”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: disponibilità in promozione super limitata.