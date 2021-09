Un paio di auricolari senza fili super completo, ma soprattutto bello e performante. Adesso questo gioiellino lo prendi a 11€ circa appena da Amazon. Il tuo affare lo fai spuntando il coupon in pagina prima di completare l'ordine. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma devi essere veloce perché la promo e a tempo limitato.

Eccezionali auricolari a super prezzo su Amazon

Belli ed eleganti, l'estetica di questo gioiellino colpisce immediatamente. Il loro design in ear è perfetto per garantirti un ottimo isolamento acustico, ma anche comodissima vestibilità in ogni occasione. Non rischierai di perderli nemmeno quando fai sport. Anzi, c'è addirittura la certificazione IPX5: in caso di contatto con acqua o sudore, non correrai alcun rischio di rovinare il tuo wearable.

Con i controlli touch puoi gestire agevolmente musica e telefonate: dopo aver connesso le cuffiette in Bluetooth allo smartphone non dovrai più prenderlo, praticamente.

L'eccezionale autonomia energetica, complice la custodia di ricarica, ti garantisce fino a 25 ore di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica della batteria (che avviene attraverso porta USB C).

Insomma, un ottimo wearable, decisamente bello anche sotto il profilo estetico, che ora prendi a gran prezzo da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per avere i tuoi auricolari senza fili ad appena 11€ circa. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

