Auricolari dal suono CRISTALLINO, durano 24 ORE: già tuoi con 40€

Grazie agli auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Apex potrai ascoltare la tua musica preferita con una qualità sonora di altissimo livello. Queste cuffiette TWS assicurano una lunga durata della batteria: prodotto super consigliato per chiunque trascorra gran parte della giornata fuori casa.

Approfitta ora di questa opportunità, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, applicando direttamente in pagina il coupon con sconto di 15 euro, gli auricolari saranno tuoi con poco più di 40 euro.

Auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Apex in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto

Gli auricolari wireless di Tronsmart supportano la cancellazione attiva del rumore, in grado di eliminare fino a 28 dB di suoni ambientali a bassa frequenza, offrendo così un audio limpido e privo di disturbi.

Il driver da 10 mm contribuisce poi ad un’esperienza d’ascolto qualitativamente ricca e con bassi corposi. Gli auricolari wireless godono della tecnologia cVc 8.02 che, nel corso delle telefonate, restituisce all’interlocutore una voce chiara e comprensibile. Grazie alla custodia potrai coprire l’intera giornata in tutta tranquillità: oltre 5 ore di ascolto con un singolo ciclo di ricarica rapida e basteranno appena 10 minuti in carica per un’altra ora di autonomia.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Apex: oltre ad un importante risparmio, li riceverai a casa prestissimo e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.