Auricolari Creative BOMBA: impermeabili e con riduzione rumore (-50%)

Se sei in cerca di un paio di auricolari Bluetooth che non conoscano limiti, allora metti le mani sui Creative Outlier Air V3 soprattutto ora che sono disponibili a un prezzo stupefacente. Con lo sconto del 50% in corso su Amazon, risparmi la metà e ti porti a casa un paio di true wireless perfette per ogni esigenza.

Quanto le paghi? Appena 33,99€ ma prima di dirti che stai per concludere un affare, fatti svelare di cosa sono capaci. Altro che marchi ben più blasonati!

Creative Outlier Air V3: auricolari Bluetooth che stupiscono dal primo momento

Sicuramente ti sarà capitato di vederli in giro perché la loro custodia di ricarica è tra le più originali. Chiunque le provi le promuove a pieni voti e beh, che dire: se lo meritano senza sindacare.

Sono perfette per te se ami la tipologia in Ear, con le loro punte in silicone te le metti e non te le levi più perché oltre ad essere comode e stabili, hanno una batteria al bacio. Cosa voglio dire? Che hai a disposizione 10 ore di batteria con le sole cuffie, con il case arrivi a 40 totali.

Ah, è presente persino la ricarica wireless.

Venendo al succo del discorso, un ottimo paio di wearable non è niente senza un impianto audio di prima qualità e qui non manca. Con riduzione attiva del rumore ascolti le tue canzoni preferite al massimo della risoluzione e senza interruzioni. Questa caratteristica ti torna utile anche in fase di chiamata dove sfrutti i microfoni integrati a dovere.

Tra le altre features ti accenno che sono impermeabili, hanno la modalità Ambient attivabile, ci sono i controlli touch e sono anche personalizzabili.

Insomma, capisci perché sono fenomenali? Rendi tuoi gli auricolari Creative Outlier Air V3 all’istante. Collegati su Amazon e approfitta del 50% per pagarli appena 33€.

