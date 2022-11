Auricolari CONSIGLIATISSIMI per gli sportivi: bastano 32€ al Black Friday

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS S5 sono in super sconto durante l’Amazon Black Friday. Oltre ad essere incredibilmente comodi da indossare grazie al pratico archetto, offrono un suono di qualità elevata con bassi potenti e tonalità alte cristalline. Prodotto consigliatissimo per tutti gli sportivi che, anche durante gli allenamenti, non rinunciano alla carica della buona musica.

Devi approfittarne adesso, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto eccezionale del 42% al Black Friday, gli auricolari saranno tuoi con poco più di 32 euro invece di 55,99 euro.

Auricolari SoundPEATS S5 a prezzo stracciato con l’Amazon Black Friday

Entrambi gli auricolari possono funzionare come unità principale. L’accoppiamento avviene in maniera istantanea, basterà semplicemente rimuoverli dalla custodia di ricarica. Le cuffiette SoundPEATS S5 sfruttano la tecnologia Bluetooth V5.0 per garantire una connettività più stabile anche a lunga distanza. Qualità del suono davvero eccellente, grazie al prezioso contributo dei driver dinamici da 12 mm: alti cristallini e bassi corposi. Disponibili i pratici pulsanti touch che, in un attimo, ti permetteranno di agire sulla musica che stai ascoltando. Parliamo di un prodotto impermeabile, con certificazione IPX7, da indossare senza problemi anche in giornate di pioggia oppure a diretto contatto con il sudore della pelle. Lunga autonomia: potrai utilizzare i tuoi auricolari Bluetooth SoundPETS S5 per ben 5 ore con un singolo ciclo di ricarica. Facendo ricorso alla pratica custodia, l’autonomia si estenderà fino a 20 ore.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth SoundPEATS S5: oltre a risparmiare ben 24 euro con l’Amazon Black Friday, li riceverai in pochi giorni e con consegna gratuita.

