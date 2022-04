Auricolari con riduzione rumore e ricarica wireless a 9,99€ (-60%)

Un interessante paio di auricolari TWS, dotati persino di riduzione del rumore elettronica e di supporto alla ricarica senza fili, oltre che a cavo. Perfetti per parlare al telefono, ma anche per ascoltare la musica che ami di più, con lo sconto Amazon del 60% lo porti a casa a 9,99€ appena. Un vero e proprio affare: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Auricolari TWS con riduzione del rumore: l’affare è su Amazon

Un design in ear che ti permette di tenerli ben saldi alle orecchie anche durante l’attività sportiva. Naturalmente, in confezione trovi 5 diverse taglie di cuscinetti, che ti permetteranno di trovare la regolazione perfetta per il tuo canale auricolare.

In un attimo, tramite il Bluetooth 5.2 puoi effettuare la connessione a smartphone, PC, tablet e non solo. Dopo la prima configurazione, basterà aprire la custodia – che fa anche da case di ricarica – affinché avvenga la connessione in automatico.

Ottima la qualità audio e anche quella delle conversazioni telefoniche, complice la presenza della riduzione del rumore e i driver dinamici da 10 millimetri. Ciliegina sulla torta, non mancano i controlli touch, a semplificare la gestione di musica e chiamate, senza dover prendere lo smartphone.

Non perdere l’occasione di fare un affare inaspettato su Amazon e porta a casa questo ottimo paio di auricolari TWS a 9,99€ appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promo limitata, sii rapido.