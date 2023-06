Auricolari con modalità gioco e 4 microfoni, durano 20 ore: solo 49€

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS H2 riproducono un suono di ottima qualità e privo di qualunque interferenza esterna. La batteria a bordo è incredibile: ore ed ore di musica e telefonate, senza avvertire la minima stanchezza grazie ad un form factor ergonomico che li rende estremamente comodi da indossare per tutto il giorno.

Approfittane oggi stesso, prima che la promozione termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, spuntando direttamente in pagina il coupon con sconto di 30 euro, gli auricolari saranno tuoi a circa 49 euro invece di 79 euro.

Crollo di prezzo per gli auricolari SoundPEATS H2

Il driver ad armatura bilanciata Knowles e il driver dinamico da 8 mm di questi auricolari creano un suono eccellente, con bassi ben accentuati ed alti cristallini, potendo contare su una connettività Bluetooth sempre stabile.

A bordo degli auricolari troviamo quattro microfoni per catturare al meglio la tua voce. Merita attenzione l’algoritmo di cancellazione del rumore cVc 8.0, per eliminare ogni tipo di disturbo esterno e rendere anche le telefonate perfettamente comprensibili. Ottima l’autonomia: ben 5 ore di durata in fase di utilizzo, che si estendono a 20 ore facendo ricorso alla custodia di ricarica.

Non perdere questa occasione, prima che le unità disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth SoundPEATS H2: potrai così risparmiare 30 euro e li riceverai a casa con spedizione velocissima e gratuita.

