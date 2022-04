Auricolari con durata infinita e cancellazione rumore: bastano 55€

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS T2 sono fortemente consigliati per coloro che desiderano un prodotto pratico ed efficiente senza dover per forza spendere una fortuna. La lunga durata della batteria ed una qualità dell’audio ineccepibile rendono l’affare a dir poco ghiotto.

Cogli al volo questa opportunità, prima che la promozione termini: effettua subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale del 21% a cui si aggiunge il coupon con sconto di 7 euro da spuntare in pagina, le cuffiette wireless saranno tue con appena 55,99 euro ed un risparmio di ben 24 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS T2 in offerta su Amazon ad un prezzo scontatissimo

Gli auricolari si caratterizzano per la presenza di un’unità a bobina mobile da 12 mm, in grado di restituire un suono avvolgente e ricco di dettagli sfruttando la connessione Bluetooth 5.1 MCSync a basso consumo energetico.

Gli auricolari SoundPEATS T2 possono contare su un’avanzata tecnologia di cancellazione attiva del rumore ambientale: una riduzione fino a 30 dB che ti garantirà la giusta concentrazione per goderti al massimo film, musica, video e telefonate senza alcun disturbo esterno. Nessun problema di autonomia: sarà sufficiente un singolo ciclo di ricarica per utilizzare gli auricolari Bluetooth fino a 10 ore consecutive. Grazie alla pratica custodia di ricarica otterrai fino a 30 ore totali e non dimenticare il sistema di ricarica rapida tramite ingresso USB di tipo C.

Devi fare in fretta, le unità disponibili potrebbero finire da un momento all’altro. Metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth SoundPEATS T2: oltre ad un sostanzioso risparmio, li riceverai a casa subito e con spedizioni totalmente gratuite.