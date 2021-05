Ci sono delle offerte per le quali c'è poco da riflettere perché sono così talmente interessanti e convenienti, che è sicuro che dureranno pochissimo. Ecco, questi auricolari TWS, con a bordo la cancellazione attiva del rumore, proposti a 9,99€ ne sono l'esempio perfetto. Gshopper, affidabile store dal quale noi stessi ci serviamo, ti regala anche la spedizione, che è gratuite. Devi solo usare il codice “406B368B2B” prima di effettuare il pagamento.

Auricolari TWS in super offerta: sconto 60%

Cos'hanno di speciale rispetto a un paio a prezzo simile? Beh, gli Air Buds Pro 6 sono dotati di cancellazione attiva del rumore e già questo basterebbe a renderli un vero e proprio affare.

Naturalmente però non non offrono solo questo, anzi. Godono infatti di un design super accattivante, tanto delle cuffiette quanto del case di ricarica, proprio quello che ti permetterà di avere un'autonomia energetica che arriva a 24 ore!

Non mancano poi i controlli touch, che ti permetteranno di gestire musica e telefonate senza dover prendere lo smartphone, o qualsiasi altri dispositivo compatibile, al quale li collegherai sfruttando il Bluetooth 5.1.

Basta così? E la qualità delle chiamate e della musica? Alta definizione e fedeltà in entrambi i casi. Non importa se li sfrutterai con Android o iOS: diventeranno i tuoi auricolari preferiti e stenterai a credere di averli pagati così poco. Dov'è il trucco allora? C'è: i coupon sono pochissimi e non possiamo essere certi che nel momento in cui ti collegherai su Gshopper per sfruttare la promozione, questi saranno ancora attivi.

Per verificarlo, dopo aver messo il prodotto nel carrello, inserisci il codice sconto “406B368B2B” e controlla se il prezzo arriva a 9,99€: se così fosse, dovresti solo completare l'acquisto e aspettare il tuo nuovo pario di auricolari TWS! Ricorda: spedizioni gratis! Ti è piaciuta questa promozione e ne vorresti altre? Le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

