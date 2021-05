Serve un nuovo paio di auricolari senza fili, che abbia a bordo anche la cancellazione attiva del rumore (ANC)? Allora approfitta dell'eccezionale sconto presente su Gshopper e portane a casa un paio a 11,99€ con spedizioni assolutamente gratuite in una manciata di giorni. Scorte limitate, disponibili per ora in bianco e in nero.

Auricolari con cancellazione attiva del rumore in super offerta

Bellissime esteticamente, queste cuffiette ricordano molto i modelli di brand ben più famosi. Grazie al loro design semi in ear, rimarranno ben saldi alle tue orecchie, senza tuttavia isolati completamente dal mondo circostante.

Sfruttando il Bluetooth 5.0, collegali a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili, godendo di ottima qualità audio – grazie alla presenza della cancellazione attiva del rumore – e anche di buona qualità in conversazione.

Un prodotto dotato anche di ottima autonomia energetica, naturalmente amplificata dalla possibilità di sfruttare la custodia delle cuffiette anche com case di ricarica.

Per portare subito a casa questo eccezionale paio di auricolari TWS con cancellazione attiva del rumore in super offerta su Gshopper a 11,99€, tutto quello che devi fare è semplicemente accaparrarteli prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono assolutamente gratis, seppur non rapide. Se sei sempre a caccia di sconti e promozioni, non perdere i più interessanti: sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

