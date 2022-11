Auricolari Bose da non perdere al Black Friday su Amazon: SCONTO 43%

L’Amazon Black Friday è l’occasione migliore per mettere le mani su eccellenti auricolari Bluetooth che, oltre a garantire una qualità del suono di altissimo livello, risultino incredibilmente comodi una volta indossati. Gli auricolari Bose QuietComfort rappresentano la soluzione giusta per te: connubio riuscito tra ergonomia e prestazioni, a cui si aggiunge una lunga durata della batteria per ore ed ore di telefonate e musica no stop. Al prezzo con cui vengono proposte oggi, queste cuffiette TWS diventano a dir poco irrinunciabili.

Un’occasione da cogliere al volo, prima che il prezzo torni a salire: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto assurdo del 43% al Black Friday, gli auricolari saranno tuoi con poco più di 159 euro invece di 279 euro.

Auricolari Bose al minimo storico durante l’Amazon Black Friday

Qualità sonora da top di gamma: gli auricolari Bose possono contare su un efficace sistema di cancellazione del rumore che ti aiuterà a concentrarti solo su ciò che stai ascoltando. In alternativa, potrai optare per la modalità “trasparenza” e percepire (in forma più ridotta) i suoni dell’ambiente circostante. Massima comodità grazie ai morbidi gommini, disponibili in tre diverse misure: anche dopo ore di utilizzo non avvertirai alcuna stanchezza. I comandi touch degli auricolari ti permetteranno di interagire al meglio con le playlist musicali che generalmente ascolti. Degna di nota anche l’autonomia in fase di utilizzo: ben sei ore di durata per singolo auricolare, più altre 12 ore fornite dall’immancabile custodia di ricarica. Qualità notevole dei microfoni incorporati, per chiamate telefoniche sempre chiare e comprensibili.

Devi fare in fretta, prima che le unità disponibili finiscano. Segui l’istinto e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bose QuietComfort: oltre a risparmiare ben 120 euro con l’Amazon Black Friday, li riceverai in pochi giorni e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.