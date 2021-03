Vanno in offerta su Amazon le Sony WF-1000XM3, un paio di auricolari true wireless di fascia alta. Oggi è possibile acquistarle su Amazon in offerta a 169,90 euro grazie a uno sconto del 32% sul prezzo di listino che equivalgono a un risparmio di ben 80 euro.

Auricolari Bluetooth Sony: caratteristiche principali

Queste cuffie TWS di Sony sono caratterizzate da un design ovale, una finitura nera opaca e dettagli color oro, un mix che conferisce l’eleganza e l’aspetto di un prodotto premium. Gli auricolari si ricaricano all’interno della custodia e in soli 10 minuti si ha la carica necessaria per 1 ora e mezza di riproduzione, per un’autonomia complessiva fino a ben 32 ore.

Il processore QN1 integrato nelle WF-1000XM3 si occupa di attenuare i rumori ambientali, ne analizza la forma d’onda e genera una frequenza opposta. Il risultato è la soppressione dei rumori ambientali per il 90%, una funzione essenziale durante viaggi in treno e aereo o per lavorare in spazi condivisi e luoghi pubblici. Questo versatile processore combina l’eliminazione digitale del rumore, un convertitore da digitale ad analogico e Audio Signal Processing per catturare l’audio di fondo ed eliminare molto più rumore su tutte le frequenze. Il consumo energetico inferiore aumenta il tempo di ascolto della musica.

Il processore QN1 integrato nelle WF-1000XM3 si occupa di attenuare i rumori ambientali, ne analizza la forma d'onda e genera una frequenza opposta.

