Auricolari Bluetooth 5.3 Stereo Hi-Fi: su Amazon a più di METÀ PREZZO

Le cuffie senza filo sono ormai una comodità incredibile, dispositivi così piccoli e leggeri che a stento ricordi di averli ancora nelle orecchie, sempre più innovativi e sofisticati… E costosi. Ma come avere il meglio della qualità audio con un budget più contenuto? Da oggi unire la qualità alla praticità è semplicissimo grazie agli Auricolari Bluetooth 5.3 Stereo Hi-Fi di Besnoow, disponibili su Amazon con uno sconto del 57%, al prezzo di €29,99 a cui puoi aggiungere un ulteriore sconto di 8€ applicando il coupon!.

Auricolari Bluetooth 5.3 Stereo HiFi: perché sceglierli?

La nuova tecnologia Bluetooth 5.3 permette una connessione ancora più stabile, con una copertura massima che arriva a raggiungere i 15 metri. Il suo chip avanzato con codice audio AAC e SBC garantisce una velocità di connessione molto più elevata, una maggiore fluidità del suono, musica più chiara e chiamate indisturbate.

Con un design innovativo ed esteticamente appagante, questi auricolari senza filo con microfono, vedono le loro dimensioni ridotte del 10% all’interno della comodissima custodia con display, anch’essa rimpicciolita del 40% rispetto alla media disponibile sul mercato. In questo modo, puoi controllare lo stato della batteria, il volume e la potenza degli auricolari in qualunque momento, senza dover affidarti ad una semplice lucina a led. Una singola ricarica è sufficiente per garantire un funzionamento delle cuffie per almeno 7-8 ore, mentre la custodia di ricarica lo estende fino a 40h. A quest’ultima basterà una ricarica di 1h tramite cavo USB-C.

Gli Auricolari senza filo Stereo Hi-Fi sono compatibili con tutti i dispositivi iOS e Android, nonché PC, laptop e Mac; funzionano perfettamente con qualunque lettore musicale dotato di Bluetooth. Sono inoltre abbinabili alle funzionalità di Siri e Google Assistant con comando vocale. Il pulsante fisico multifunzione permette di abbassare e alzare il volume, interrompere chiamate o musica, in maniera pratica e incredibilmente intuitiva.

Qualità e praticità si uniscono dunque in questi Auricolari Bluetooth 5.3 Stereo HiFi Besnoow, disponibili su Amazon a oltre metà prezzo, acquistabili a soli €21,99 grazie al coupon di 8€ da applicare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.