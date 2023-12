Auricolari Bluetooth a PREZZO INVISIBILE con il doppio sconto (11€)

Prima che tutto finisca voglio subito dirti che una promozione del genere è destinata a durare poco, quindi se non vuoi perderla devi essere rapido. Dunque vai subito su Amazon e blocca il prezzo aggiungendo al tuo carrello questi auricolari Bluetooth a soli 11,67 euro, invece che 25,95 euro. Ricordati di applicare il coupon in pagina e inserire il codice WTZT7UQM al momento del pagamento.

Auricolari Bluetooth speciali a prezzo mini

Queste cuffiette wireless hanno una connessione molto stabile, grazie alla connettività Bluetooth 5.3 che offre un accoppiamento immediato e bassissima latenza. Hanno un raggio di azione di ben 10 metri. Il microfono dinamico garantisce un suono preciso e potente sia per ascoltare musica che per chiamare.

Sono davvero molto piccoli e quindi una volta infilati nelle orecchie non le percepirai nemmeno. E si ancorano bene all’orecchio per un maggiore comfort anche mentre sei in movimento. La batteria è in grado di durare per 6 ore con una sola ricarica e per 24 ore con la custodia. E poi sono impermeabili con certificazione IPX4 per cui le puoi usare tranquillamente all’aperto e per fare sport.

Fai presto perché come ti dicevo difficilmente un’occasione cos’ allettante potrà durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth a soli 11,67 euro, invece che 25,95 euro. Per averli a questa cifra applica il coupon in pagina e inserisci il codice WTZT7UQM al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.