Gli auricolari Bluetooth di Bluedio sono in offerta su Amazon a soli €14,99. Il prezzo di listino viene reso un vero e proprio affare da un doppio sconto che si concretizza in un ribasso del 41% e in un esclusivo coupon da €5 da attivare al check-out.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Cosa sapere sugli auricolari Bluetooth di Bluedio

Dalle dimensioni compatte, gli auricolari Bluetooth di Bluedio si configurano come delle wearable di tutto rispetto che vengono apprezzate positivamente da centinaia di utilizzatori.

Disponibili in colorazione bianca, si adattano al padiglione auricolare mediante delle apposite punte in silicone morbido. Ovviamente rientrano nella categoria In Ear e consentono all'utente di indossarle per diverse ore senza mai provare fastidi.

Al loro interno sono integrati degli altoparlanti che erogano la musica e i contenuti multimediali in alta qualità. Il Bluetooth 5.0 è la caratteristica saliente in quanto garantisce una connessione stabile mi abbassa latenza per un'esperienza complessiva degna di nota.

Sono presenti altresì dei microfoni che riducono il rumore ambientale e assicurano un feedback in chiamata di qualità elevata. La voce, infatti, viene recepita in modo nitido e cristallino da chi si trova dall'altra parte della cornetta.

Tra le altre features non sono da dimenticare i controlli Smart touch che permettono di gestire la riproduzione mediante dei semplici TAP sulla superficie di una o dell'altra cuffia.

La batteria, in conclusione, assicura fino a 40 ore di riproduzione considerando anche la custodia di ricarica. Da sole le con le cuffie vantano un'autonomia di 8 ore circa.

Vuoi acquistare gli auricolari Bluetooth di Bluedio su Amazon a soli €14,99. Queste wearable sono prodotti Prime e quindi acquistandole oggi potrai riceverle in sole 48 ore se possiedi un abbonamento. In caso alternativo, le consegne sono gratuite per i clienti idonei o per coloro che optano per quelle presso punti di ritiro.

Attiva il coupon di €5 per ottenere l'extra sconto in carrello. La promozione è valida fino al 20 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.

