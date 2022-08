Auricolari bluetooth, occhio all'offerta lampo: bastano 19 euro

Auricolari bluetooth compatibili con qualsiasi dispositivo, pratici, con controllo touch e suono potente: adesso li puoi acquistare ancora per pochissimo in offerta lampo su Amazon e li paghi soltanto 19,99 euro. Esatto, hai lo sconto del 50% subito applicato sul prezzo di listino: affrettati però, la disponibilità è ridotta e la promozione terminerà tra poche ore.

Se sei un abbonato Prime hai, come al solito, la spedizione gratuita e immediata. Le riceverai a casa già domani.

Auricolari bluetooth 5.1: l’offerta che li rende imperdibili

Grazie al chipset professionale Bluetooth 5.1 questi auricolari ti garantiscono una connessione più stabile, affidabile e veloce senza alcun interferenza durante l’uso o in chiamata. Se ti trovi in ufficio, a casa o in viaggio non cambia nulla: potrai effettuare conversazioni telefoniche senza interruzioni e ascoltare musica in alta qualità ovunque.

Il microfono ad alta definizione incorporato ti garantisce una qualità delle chiamate stabile, mentre i piccoli altoparlanti ti avvolgono con un suono potente e senza distorsioni: perfetto per guardare film, serie TV o ascoltare della buona musica.

La custodia di ricarica compresa nel prezzo è in grado di fornire fino a 4 ricariche e con una sola riesci ad utilizzare gli auricolari per 5 ore continue. Il powerbank si ricarica poi rapidamente tramite USB di tipo C ed è presto pronto all’uso.

Con tecnologia di accoppiamento one-touch, controlli touch direttamente sul corpo e design ergonomico che si adatta facilmente all’orecchio, questi auricolari bluetooth sono proprio quello che stavi cercando. Specialmente al prezzo dell’offerta lampo: solo 19,99 euro, ma ancora per poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.