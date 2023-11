Auricolari Bluetooth JVC true wireless con 3 sound mode al 20%

Di cuffiette wireless ce ne sono davvero tante, e a volte si fa fatica a scegliere. Ecco perché ho deciso di darti una mano segnalandoti queste che hanno un rapporto qualità prezzo eccellente. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth JVC a soli 47,99 euro, invece che 59,99 euro.

Grazie allo sconto del 20% puoi risparmiare e avvalerti del prezzo più basso di sempre. È chiaro che a questa cifra non potranno durare a lungo, infatti le unità disponibili sono poche e stanno andando a ruba. Quindi sii rapido.

Auricolari Bluetooth JVC: suono top e batteria mega

Queste cuffiette wireless sono progettate per garantire il massimo del comfort. Hanno un design in-ear che isola bene il rumore ma non da fastidio. Sono molto piccole e altrettanto leggere.

Grazie alla certificazione di grado IPX4 contro l’acqua le puoi usare tranquillamente per le attività sportive. Hanno dei pratici comandi touch per controllare la musica, il volume e le chiamate. E potrai scegliere tra 3 impostazioni audio.

Parlando invece di autonomia, grazie a una batteria bella grande, possono durare per ben 24 ore con una sola ricarica e per 84 ore con la custodia. Inoltre si ricaricano rapidamente e in soli 15 minuti avrai altre 4 ore di autonomia.

Non c’è assolutamente tempo da perdere perché a questa cifra li vorranno tutti. Quindi prima che la promozione scada, vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth JVC a soli 47,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

