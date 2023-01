Auricolari Bluetooth (IPX7) con COUPON da 70€ le paghi POCHISSIMO

Stai pensando di acquistare delle cuffiette wireless per fare sport e ascoltare la tua musica preferita senza spendere troppi soldi? Allora ho trovato l’offerta giusta per te. Se vai adesso su Amazon puoi e mettere nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Sewell a soli 20,99 euro, invece che 90,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Che si tratti di un errore di prezzo o di una follia di Amazon a noi importa poco. Quello che conta è che ti puoi portare a casa degli ottimi auricolari a un prezzo davvero vantaggioso. Sono comodi e leggeri e si adattano perfettamente alle orecchie. Godono di un’audio eccellente, sono impermeabili e hanno una connessione stabile.

Auricolari Bluetooth Sewell: a questo prezzo è un vero affare

Non c’è dubbio, quello che salta agli occhi è sicuramente questo sconto incredibile. Tuttavia non è solo il prezzo a rendere questi auricolari wireless un’ottima scelta. Infatti sono dotati della connettività Bluetooth 5.3 che garantisce una connessione senza latenza e veloce con tutti i tuoi dispositivi. Hanno un design ergonomico e dei comodi comandi touch semplici e intuitivi.

Grazie ai driver da 13 mm potrai ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente e con un suono realistico. Il microfono integrato è dotato della cancellazione del rumore per cui sia fare chiamate che ascoltare i tuoi contenuti sarà un’ottima esperienza. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX7 e quindi perfette anche per lo sport e per le attività all’aperto. Inoltre hanno un’ottima batteria che ti permette di usarle fino a 4 ore consecutive e grazie alla custodia di ricarica per un totale di 30 ore.

Questa è davvero un’offerta da cogliere al volo. Fai presto perché le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Vai ora su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Sewell a soli 20,99 euro, invece che 90,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

