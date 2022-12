Auricolari Bluetooth invisibili con 36h di autonomia a MENO di 20€

È da tempo che stai cercando degli cuffiette wireless economiche ma che ti garantiscano una buona qualità audio per ascoltare musica e fare chiamate? Allora ho trovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Homscam a soli 19,99 euro, invece che 35,99 euro.

Grazie a questo ribasso del 44% avrai un notevole risparmio e ti porti a casa un ottimo prodotto. Queste cuffiette sono molto comode e, una volta indossate, sono praticamente invisibili. Offrono un ottimo audio per chiamate e musica e hanno una mega batteria che può durare fino a 36 ore, grazie alla custodia di ricarica.

Auricolari Bluetooth Homscam: piccola spesa per un grande risultato

Il design mini di questi auricolari Bluetooth si adatta perfettamente alle orecchie in modo da rimanere stabili anche mentre sei in movimento. Pesano solo 4,6 grammi ciascuno e quindi non ti sembrerà nemmeno di averle. Per questo sono perfette anche per fare sport. Poi hanno una connessione eccezionale, con una bassissima latenza fino a una distanza di 33 metri.

Potrai usare sia un auricolare che entrambi in base a cosa devi fare. Ad esempio, mentre stai guidando ne puoi usare solo uno per essere comunque consapevole di ciò che ti circonda. Hanno un ottimo audio che ti garantirà un esperienza coinvolgente nell’ascoltare la tua musica preferita. Anche le chiamate sono perfette sia per te che per chi ti ascolta. Puoi controllare i tuoi brani musicali o le chiamate in arrivo con un semplice tap sull’auricolare. Poi hanno un’autonomia di 4 ore con una sola ricarica e fino a 36 ore totali con la custodia di ricarica.

Questa è assolutamente un’offerta da non farsi scappare. Dovrai essere rapido perché non durerà a lungo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Homscam a soli 19,99 euro, invece che 35,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.