Auricolari Bluetooth con gancetti per sport su Amazon a 17€

Se sei uno sportivo o comunque ti piace svolgere le tue attività con la musica alle orecchie, allora sarai entusiasta di questa promozione che sto per segnalarti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth sprtoybat a circa 17 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice 765ZGOS5 al momento del pagamento.

Oggi dunque puoi avvalerti di un ribasso del 57% più un ulteriore doppio sconto con i codici promozionali che ti permette quindi di risparmiare circa 52 euro sul totale. Davvero un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Auricolari Bluetooth stabili, impermeabili ed economici

Queste cuffiette wireless sono studiate per chi fa sport ma ovviamente sono adatte anche in altri momenti. Infatti sono dotate di pratici gancetti snodabili che si adattano perfettamente alle orecchie e li mantengono stabili. Anche mentre fai movimento rimarranno agganciati senza muoversi minimamente. I morbidi inserti in silicone garantiscono il massimo del comfort.

Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX7 e quindi le puoi usare tranquillamente per il fitness. La custodia all’interno ha un pratico LED dove puoi visualizzare l’autonomia residua totale e di ogni auricolare. Possono durare fino a 5 ore di riproduzione con una singola ricarica e per ben 30 ore grazie alla cover. Inoltre la tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione affidabile con tutti i tuoi dispositivi.

Approfitta anche tu di questa occasione imperdibile ma fallo prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità. Vai adesso su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth sprtoybat a circa 17 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice 765ZGOS5 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.