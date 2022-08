Auricolari Bluetooth da 40h, impermeabili e controlli touch: 19€ PER POCO

Con questi auricolari Bluetooth alle tue orecchie, credimi, non ti mancherà più niente sotto mano. Sono veramente eccezionali e con il doppio ribasso in corso su Amazon, le porti a casa praticamente a prezzo regalo.

Se stavi cercando un modello che potesse rientrare nel tuo budget ma senza compromessi, questo è quello che fa al caso tuo. Collegati immediatamente su Amazon e spunta il coupon per portarlo a casa console €19,99.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio Italiano quindi non perdere un singolo momento in più.

Auricolari Bluetooth strabilianti: tutto quello che devi sapere su questo modello

a prima vista, se li dobbiamo paragonare a qualche altro modello sul mercato, questi auricolari Bluetooth potrebbero essere senza problemi gli AirPods Pro in colorazione nera. Piccoli ed extra comodi, li indossi tutto il giorno senza mai farti mancare niente.

Appartengono alla tipologia in ear quindi sono dotati di punte in silicone che li mantengono stabili all’interno delle tue orecchie senza mai farti preoccupare di poterli perdere a destra o a sinistra.

Puoi utilizzarli con qualunque sistema operativo dunque non ti preoccupare se hai uno smartphone Android o iOS perché sono pienamente compatibili con entrambi. Grazie al Bluetooth 5.2 le connessioni sono stabili e senza latenza. In più, ti voglio far notare fin da subito che sono totalmente impermeabili per utilizzarli in qualunque situazione.

Audio spettacolare e microfono integrato, con tanto di controlli touch hai qualsiasi opzione a portata di mano.

Un ultimo punto forte? La batteria che in totale ti regala 40 ore di utilizzo.

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente i tuoi auricolari Bluetooth su Amazon, ricordati spuntare il coupon per poterli portare a casa con una spesa di soli €19,99. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio Italiano con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.