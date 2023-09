Auricolari Bluetooth comodi, leggeri e impermeabili su Amazon a 19€

Non spendere un patrimonio per delle cuffiette Bluetooth, oggi le puoi avere a un prezzo molto basso senza rinunciare alla qualità. Vai subito su Amazon quindi e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Eissix A1 a soli 19,99 euro, invece che 25,99 euro.

Come ti dicevo il prezzo di listino non è altissimo e con questo ulteriore ribasso del 23% sono un vero affare. Garantiscono una connessione molto stabile anche a lunghe distanze. Sono comodissimi e godono della protezione dall’acqua. Sono dotate di un microfono incorporato e controlli touch. Da non perdere per nessun motivo.

Auricolari Bluetooth che non deludono e costano poco

Queste cuffiette wireless sono piccolissime e quindi le puoi tenere alle orecchie per tutto il tempo che vuoi senza nemmeno sentirle. Hanno dei comodi inserti in silicone che si adattano alle orecchie e isolano perfettamente dai rumori esterni. Anche la custodia di ricarica è molto piccola e leggera, così la puoi mettere in tasca.

Sono dotati di controlli touch per velocizzare ad esempio la risposta alle chiamate o per mettere in pausa ciò che stai ascoltando. Hanno una protezione all’acqua certificata di grado IPX5. Offrono un’autonomia di 5 ore con una singola ricarica e ben 50 ore grazie alla custodia. Quest’ultima ha un pratico display LED sulla parte anteriore che ti permette di vedere subito la batteria residua.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi essere super rapido. A questo prezzo se le vorranno accaparrare in tanti e quindi le unità disponibili spariranno in poco. Per cui fiondati su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Eissix A1 a soli 19,99 euro, invece che 25,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.