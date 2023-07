Auricolari Bluetooth comodi e impermeabili in SCONTO al 49%

Se vuoi spendere pochissimo e avere comunque delle ottime cuffiette Bluetooth allora non devi assolutamente perdere questa occasione che ho scovato su Amazon. Metti subito nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth CTYBB a soli 20,99 euro, invece che 40,99 euro. È un’offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Uno sconto del 49% non è certo roba che si vede dietro l’angolo quindi devi fare in fretta perché le unità disponibili saranno sicuramente poche. Queste cuffiette wireless sono piccole e leggere, quindi risultano molto comode anche dopo diverse ore di utilizzo. Sono impermeabili e offre un’ottima autonomia.

Auricolari Bluetooth a prezzo shock con Prime Day

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 avrai un accoppiamento con i tuoi dispositivi praticamente immediato e automatico. Mantengono una connessione stabile e garantiscono una bassissima latenza. Hanno dei pratici comandi touch che ti permetteranno di regolare diverse impostazioni come il volume, le tracce musicali e le chiamate.

Sono dotate di due microfoni HD che riducono al minimo i rumori esterni ed enfatizzano invece la tua voce che sarà perfetta durante le chiamate. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX7, per cui non dovrai preoccuparti della pioggia o del sudore durante le attività sportive. E poi sono ergonomiche e hanno una batteria che può durare fino a 6 ore di riproduzione con una singola ricarica e per ben 30 ore grazie alla custodia.

Affrettati e completa l’acquisto nel più breve tempo possibile perché ovviamente questa offerta è destinata a durare poco. Per cui vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth CTYBB a soli 20,99 euro, invece che 40,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.