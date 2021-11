Auricolari Bluetooth BOMBA: 200 ore di carica e non solo

Hai mai sentito parlare di auricolari Bluetooth portentosi? E' inutile dirlo: sul mercato ne esistono di svariati ma diciamo che quasi tutti hanno lo stesso problema: poca batteria anche con il case di ricarica. Ti sfido a non trovarmi un'occasione in cui anche tu hai aperto il coperchio della custodia e tac: ti sei accorto di non aver più batteria a disposizione.

Purtroppo capita ma per fortuna la tecnologia va sempre più avanti. Cosa voglio dire con questo? Beh che puoi mettere una fine a tutti i tuoi problemi grazie a questi fantastici auricolari che vantano ben 200 ore di carica al loro interno. Con la promozione in corso su Amazon ti costano finanche poco: appena 25,86€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, cosa stai aspettando?

Auricolari Bluetooth: i segreti di questi qui

Con un aspetto futuristico e curato nei minimi dettagli, questi auricolari Bluetooth di Lankey Pro sono davvero premium. Sulla loro custodia di ricarica, per farti capire il livello, hanno un display LED integrato su cui viene visualizzata la percentuale di carica di ognuna delle wearable per non rischiare di rimanere mai a secco.

Si adattano alle tue orecchie con delle morbidissime punte in silicone. Riproducono la musica facendoti sentire nel bel mezzo di un concerto e le puoi utilizzare anche durate lo sport dal momento che sono impermeabili IPX5.

In altre parole c'è ben poco da dire. Con il Bluetooth 5.0 e le 200 ore di batteria assicurate non puoi che stare una favola.

Acquista subito questi auricolari Bluetooth su Amazon a soli 25,89€. Con le spedizioni Prime le ricevi in uno o due giorni lavorativi. Se invece non sei abbonato opta per le consegne presso i punti di ritiro e non pagherai neanche un euro in più.